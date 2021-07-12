К этому невозможно подготовиться морально, заявил Ричард Брэнсон, побывавший на границе космоса на корабле Virgin Galactic.

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Стоимость отдыха на российских курортах продолжает расти, и скоро, возможно, за эти деньги можно будет побывать на орбите Земли. Что ждет нас там? Ричарда Брэнсона впечатлили виды на планету с околоземного пространства, несмотря на то что он много раз видел фотографии нашей планеты с орбиты.

«Я мечтал о полете в космос с детства, но, честно говоря, ничто не может тебя в полной мере подготовить к тому виду, который открывается на Землю из космоса. Это было нечто магическое», — цитирует ТАСС миллиардера.

Речь давалась Ричарду с трудом. Он объяснил это тем, что «был вверх ногами несколько минут назад». Он явно находился под сильным впечатлением, но не забыл напомнить, что право стать следующим пассажиром Unity-22 будет разыграно на платформе, где ведется сбор пожертвований на благотворительность.

«Только представьте мир, где люди всех возрастов, любого происхождения и со всех уголков мира <...> получают равный доступ к космосу, и по возвращении они вдохновляют тех, кто находится на Земле. Добро пожаловать в новую космическую эру!» — сказал Брэнсон.

Вместе с Брэнсоном на борту корабля были еще пять сотрудников Virgin Galactic. Корабль Unity-22 поднялся на высоту 86 километров, а сам полет занял около часа. Поэтому в невесомости пассажиры провели всего несколько минут.

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Фото: Virgin Galactic