Грузоподъемность до 1 тонны, дешевое топливо, права категории А и стоимость от 1,6 млн рублей.

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Почти год назад компания Electric Brands представила автомобиль eBussy в виде компьютерных рисунков, и вот у нее уже есть не только рабочие модели, но и прайс-лист на внедорожный трансформер.

Этот легкий электромобиль с модульным кузовом имеет длину 3,64 метра (на 64 см короче, например, Лады Гранты), ширину 1,6 метра и высоту 1,94 метра. Классифицируется автомобиль как квадрицикл класса L7e-B2. При этом eBussy готов перевозить грузы весом до 1 тонны, как пикапы, и вмещать до 4 пассажиров с багажом.

Автомобиль может иметь любой из 9 модульных кузовов на выбор, причем их можно сменить в любой момент. В результате eBussy послужит минивэном, фургоном нескольких видов, самосвалом, пикапом, фургоном-пикапом, кабриолетом и кемпером.

Кемпер имеет подъемную крышу и раздвижную заднюю часть, благодаря чему внутри помещается двуспальная кровать. Во всех кузовах eBussy доступны вездеходные шины, полный привод и увеличенный дорожный просвет.

Интерьер eBussy выполнен в духе минимализма. Здесь есть сенсорный экран и информационно-развлекательная система, два USB-порта, а большинство кнопок, включая управление трансмиссией, расположены на рулевом колесе.

Автомобиль оснащается батареей емкостью 10 кВт·ч, что обеспечивает запас хода до 200 км. Если этого недостаточно, то можно заказать его с батареей емкостью 30 кВт·ч, которая увеличит запас хода до 600 км.

Полноприводная электрическая трансмиссия состоит из четырех моторов общей мощностью 20 л.с., из которых в специальном режиме можно «выжать» до 76 л.с. Это только кажется, что мощность невелика — крутящий момент у eBussy составляет более 1000 Нм.

Несмотря на снаряженную массу менее 600 кг, eBussy может перевозить до 1000 кг, как Ford Ranger или VW Amarok.

Цены на eBussy от Electric Brands в Германии начинаются от 18 070 евро (примерно 1,6 млн рублей). Самый дорогой внедорожный кемпер обойдется в 32 370 евро (2,87 млн рублей). Вы можете создать свою собственную конфигурацию и посмотреть ее стоимость на сайте Electric Brand. Выпуск автомобиля намечен на середину 2022 года. Производить его будут в Итцехо (Германия).

Если эта новинка будет продаваться в России, то купить ее можно будет по новой госпрограмме льготного автокредитования.

Фото: Electric Brand