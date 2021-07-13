Женщина проехала на запрещающие сигналы светофоров 49 раз, чтобы неверный хозяин машины заплатил за всё.

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Заподозрив в измене своего бойфренда, китаянка решила уйти от него красиво, но не смогла завершить месть вовремя. Органы управления дорожным движением Восточного Китая задержали автомобиль, водитель которого нарушил правила дорожного движения 50 раз: 49 проездов на запрещающий сигнал светофора и одно превышение скорости.

За рулем оказалась женщина, которая, нарушая правила на автомобиле своего уже бывшего парня, пыталась отомстить ему за измену.

Нет, автомобиль она не угоняла, а воспользовалась услугой народного каршеринга. Сговорившись со своим давним поклонником, девушка по фамилии Лу арендовала машину своего бывшего и приступила к реализации плана мести — нарушениям правил дорожного движения от чужого имени.

В ходе расследования выяснилось, что владелец Audi по фамилии Цянь сдал свою машину в аренду какому-то парню. Тот парень заявил полиции, что арендовал автомобиль не для себя, а для своего знакомого Чжу.

Этот самый Чжу во время покатушек Лу сидел рядом с девушкой на сиденье переднего пассажира, о чем свидетельствовали записи и снимки с камер фиксации нарушений.

Лу и Цянь находились в романтических отношениях, но вдруг чувства молодого человека стали остывать. Не разрывая отношений, он начал размещать на своих страницах в соцсетях фотографии с другими девушками.

Тем временем сердце Лу пытался завоевать тот самый Чжу. Девушка согласилась с ним встретиться, если воздыхатель арендует машину Цяня. Расположения Лу молодой человек так и не получил. Кроме того, в Сети начали над ним насмехаться, оставляя такие комментарии: «Будучи простаком, ничего не добьешься», «Один глупый, а другая злая».

В России женщины поступают проще — катают обидчиков на капоте автомобиля.

Фото: Depositphotos