Женщина поссорилась с мужем и 10 километров везла его на капоте (видео) — журнал За рулем

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Женщина поссорилась с мужем и 10 километров везла его на капоте (видео)

Он едва не попал под колеса, а потом прокатился на капоте машины до соседнего села.

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Свидетелями необычной семейной ссоры стали жители Красного Села под Санкт-Петербургом. По центральным улицам, обгоняя общественный транспорт, проехала машина с мужчиной на капоте.

За рулем находилась женщина, которая, как выяснилось позже, являлась супругой гражданина. Оказалось, что супруги выпивали, после чего поссорились, и жена решила уехать, а муж стал этому препятствовать. Около десятка дорожных камер запечатлели эту поездку на видео, а окончилась она в Яльгелево, что примерно в десяти километрах от Красного Села.

Сейчас все обстоятельства инцидента расследуются, рассказали Life.ru в полиции. По имеющимся данным, мужчина в результате экстремального путешествия физически не пострадал.

Видео: YouTube/Андрей Петров

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