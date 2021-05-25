Женщина поссорилась с мужем и 10 километров везла его на капоте (видео)

Свидетелями необычной семейной ссоры стали жители Красного Села под Санкт-Петербургом. По центральным улицам, обгоняя общественный транспорт, проехала машина с мужчиной на капоте.
За рулем находилась женщина, которая, как выяснилось позже, являлась супругой гражданина. Оказалось, что супруги выпивали, после чего поссорились, и жена решила уехать, а муж стал этому препятствовать. Около десятка дорожных камер запечатлели эту поездку на видео, а окончилась она в Яльгелево, что примерно в десяти километрах от Красного Села.
Сейчас все обстоятельства инцидента расследуются, рассказали Life.ru в полиции. По имеющимся данным, мужчина в результате экстремального путешествия физически не пострадал.
- А в Австралии мужчина решил разыграть сограждан торчащей из багажника ногой.
Видео: YouTube/Андрей Петров