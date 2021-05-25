Женщина поссорилась с мужем и 10 километров везла его на капоте (видео)

Где искать машину с пробегом (живую)? Перекупы всё выложили Местные авторынки уже давно не привлекают профессиональных продавцов автомобилей с пробегом. Вся движуха сместилась в онлайн, но и там есть свои нюансы. Renault Duster 1.3 Turbo - что с ним не так? Новый Duster выпускают на Московском заводе Рено. Все двигатели, что были на первом поколении, остались: базовый 1.6 (114 л.с.), двухлитровый мотор в 144 л.с. и дизельный 109-сильный двигатель. К ним добавился 1,6-литровый мощностью 117 л.с. (с полным приводом). А также турбомотор объемом 1,33 литра и мощностью 150 л.с. Land Rover Defender: тест с разницей в 40 лет Выяснили, может ли новый Land Rover Defender так же легко валить по бездорожью, как его легендарный предок. Может! Причем часть работы за водителя Деф теперь делает сам.