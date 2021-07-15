Германия сожалеет, что не может отремонтировать дорогу в омском селе

Просьбу сделать дорогу Ангеле Меркель направили жители села Верхний Карбуш, находящегося в Омской области. Канцлер прислала ответ.

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Оказалось, что Меркель не может «предпринять решительных действий». Это следует из ответа на просьбу депутата Троицкого сельского поселения Ирины Дроздовой, о чем пишет издание «Сибирь. Реалии» (признано иноагентом). Ответ был дан всего через месяц после обращения.

«Вмешательство в деятельность местных органов власти других стран не входит в задачи канцлера ФРГ. Прошу вас отнестись с пониманием к тому, что госпожа канцлер не может по вашей просьбе предпринять решительных действий в данной ситуации. Нам очень жаль, что мы ничем не можем вам помочь», — цитирует письмо «Коммерсантъ».

Возможно, жителям села могут помочь в Международном союзе немецкой культуры, посоветовали власти Германии.

Но помощь уже не понадобится: местные власти заверяют, что в 2022 году дорога будет отремонтирована.

Новые технологии ремонта дорог: фанерой и мешками с песком.

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