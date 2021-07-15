Светофор упал на 27 лет раньше срока. Виноваты собаки!

Стоящий напротив столб был в полном порядке. Расследование длилось почти полгода, полиция зашла в тупик.

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Полиция японского города Судзука завершила расследование инцидента с упавшим в феврале 2021 года столбом со светофором. При падении никто не пострадал, но причины произошедшего установить все же требовалось: дело в том, что столб, установленный в 1997 году и рассчитанный на 50 лет службы, не простоял даже половины заложенного срока эксплуатации.

В ходе расследования полиция исключила вандализм и другие вероятные причины и почти зашла в тупик. Особой сложности расследованию добавлял тот факт, что стоящий напротив светофор пребывал в полном порядке. Однако в конце концов полицейские заметили, что в зоне, где случилось падение светофора, часто можно наблюдать местных жителей, выгуливающих собак.

К делу подключили ученых из полицейской лаборатории префектуры Миэ, сообщает Мeduza (является средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента) со ссылкой на японский сайт SoraNews24. Ученые сравнили два соседних столба (упавший и целый) на наличие мочевины — на упавшем ее оказалось в восемь раз больше! А на земле вокруг — в 42 раза больше, чем у стоящего столба.

Ученые сделали вывод, что мочевина в собачьей моче, вероятно, фатально ускорила коррозию металла у основания столба.

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Видео: YouTube / TBS NEWS