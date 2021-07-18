Будьте осторожны: новая хитрость полиции на дороге Джубга-Сочи

Иногда не наехать на сплошную на этом серпантине почти невозможно.

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Дорога Джубга-Сочи хорошо известна почти каждому, кто хоть раз путешествовал на автомобиле по Краснодарскому краю. Это настоящий горный серпантин — весьма живописный, но и требующий внимательности и осторожности.

Судя по последним сообщениям, дорожные полицейские пустились на новый способ отъема средств у едущих на отдых автомобилистов с семьями. В соцсетях набирает популярность видео от путешественников из Красноярска. Особенность их путешествия заключалась в том, что они перевозили собак — в прицепе и на довольно крупном автомобиле.

На видео перед ними едет автобус, по которому хорошо понятен характер трассы: на крутых поворотах большим машинам тесно, и наезд на сплошную линию разметки попросту неизбежен. Отметим, что в некоторых местах трассы такая ситуация вполне может возникнуть и на легковых автомобилях самых обычных габаритов.

Этим и пользуются инспекторы: по сообщению от красноярских путешественников, за очередным поворотом их поджидал сотрудник ГИБДД, продемонстрировавший видеозапись, где их автомобиль наезжает двумя колесами на сплошную линию. Далее инспектор озвучил штраф в 30 000 рублей и тут же предложил решить вопрос на месте: удалить запись за более скромную сумму.

А почему вообще может остановить инспектор? Есть пять веских оснований.

Видео: ВКонтакте / Главная дорога