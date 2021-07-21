Система слежения «Паутина» заработает до конца года во всей РФ

Система «Паутина» заработает сразу по всей стране, а произойдет это к концу 2021 года, заявили ТАСС в МВД. Новый инструмент полиции, который уже работает в Центральном федеральном округе, позволяет находить угнанные автомобили и вычислять машины, ездящие с поддельными номерными знаками. Отслеживать маршруты следования любых автомобилей можно будет по всей территории Российской Федерации.
Для внедрения новой системы не требуются специальные камеры — она пользуется уже установленными на дорогах комплексами фотовидеофиксации, информация с которых будет поступать не только в момент нарушения водителем правил, но и при простом проезде под камерой. ПО системы распознает номера, цвет, марку и модель машины, а также обращает внимание на появившиеся из ниоткуда автомобили (например, если автомобиль не въезжал в регион, но вдруг из него выехал).
Также система «Паутина» станет инструментом обжалования водителями штрафов.
- Узнать больше о системе «Паутина» можно здесь.
Фото: EPA/TASS