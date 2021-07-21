Система слежения «Паутина» заработает до конца года во всей РФ

Это единая система контроля, которая будет следить за передвижением машин, независимо от того, нарушают их водители ПДД или нет.

Материалы по теме Система «Паутина» будет искать угнанные машины по всей России

Система «Паутина» заработает сразу по всей стране, а произойдет это к концу 2021 года, заявили ТАСС в МВД. Новый инструмент полиции, который уже работает в Центральном федеральном округе, позволяет находить угнанные автомобили и вычислять машины, ездящие с поддельными номерными знаками. Отслеживать маршруты следования любых автомобилей можно будет по всей территории Российской Федерации.

Для внедрения новой системы не требуются специальные камеры — она пользуется уже установленными на дорогах комплексами фотовидеофиксации, информация с которых будет поступать не только в момент нарушения водителем правил, но и при простом проезде под камерой. ПО системы распознает номера, цвет, марку и модель машины, а также обращает внимание на появившиеся из ниоткуда автомобили (например, если автомобиль не въезжал в регион, но вдруг из него выехал).

Также система «Паутина» станет инструментом обжалования водителями штрафов.

Узнать больше о системе «Паутина» можно здесь.

Фото: EPA/TASS