МВД запустило новую систему отслеживания и обжалования

«Паутина» позволяет разыскивать угнанные автомобили и нарушившие ПДД, а также обжаловать штрафы онлайн.

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Пока система «Паутина» заработала на территории Центрального федерального округа (ЦФО), но до конца этого года ее внедрят и в других регионах страны.

Чтобы камеры фиксации нарушений получили новые возможности, а водители могли обжаловать штрафы без личного обращения в подразделения ГИБДД, достаточно перевести центры автоматизированной фиксации административных правонарушений (ЦАФАП) ГИБДД на новое программное обеспечение «Паутина». Это и было сделано в ЦФО. Как рассказали «Коммерсанту» в пресс-службе МВД, программа позволяет предупреждать и раскрывать угоны и хищения, а также находить транспортные средства, скрывшиеся с мест ДТП.

В результате полиция может отследить путь любого автомобиля в пределах своего района или области. Если раньше полицейские получали только снимки машин в момент нарушения, то теперь камеры фиксируют любой проезд под ними и сохраняют снимок в архиве, отмечая фото с подозрительными автомобилями и передавая их полицейским. Например, машины, номера которых не читаются или не числятся в базе ГИБДД как стоящие на учете.

В перспективе «Паутина» позволит и оспаривать штрафы онлайн, став частью другой системы и взаимодействуя с порталом госуслуг. Для этого готовится и правовая база — поправки в КоАП появятся 1 сентября 2021 года.

В России недавно был побит рекорд по штрафу с камер. В его установлении участвовали все водители страны.

Фото: Алексей Зотов/ТАСС