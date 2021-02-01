Водители России побили рекорд по штрафам с камер

Несмотря на пандемию, в 2020 году камеры зафиксировали на 20% больше нарушений, чем годом ранее.

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В 2020 году интенсивность движения на дорогах России была снижена из-за пандемийных ограничений — в весенние месяцы падение составляло 30–40%, однако количество нарушений, зафиксированных камерами, за год выросло почти на 20% (за 11 месяцев уже было +16%): с помощью средств видеофиксации выписано 145,5 млн постановлений. Для сравнения, в 2019 году общее количество штрафов составило 142,1 млн (+11% к 2018 году), и из них 122,1 млн нарушений было зафиксировано камерами.

Такой рост эксперты связывают с двумя моментами: во-первых, многие комплексы теперь фиксируют сразу несколько нарушений, а во-вторых, самих камер стало значительно больше. Однако, по некоторым оценкам, это не имеет позитивного влияния на безопасность движения.

Количество камер на дорогах никак на аварийность не влияет. Раньше хоть какая-то корреляция была. Сейчас связи не осталось, комплексы устанавливаются для сбора штрафов», — цитирует «Коммерсант» координатора движения «Синие ведерки» Петра Шкуматова.

Чаще всего камеры ловят автомобилистов на превышении скорости — за 2020 год видеофиксацией выявлено 124 млн нарушений. Также в десятку наиболее частых нарушений вошли: несоблюдение требований знаков или разметки (13,6 млн), проезд на запрещающий сигнал светофора (5,2 млн), нарушение правил расположения авто на дороге (2,9 млн), неисправности (2,8 млн), непристегнутые ремни (2,6 млн), нарушения по ОСАГО (2,6 млн), непредоставление преимущества транспорту (1,9 млн), нарушение ПДД пешеходом (1,4 млн) и непредоставление преимущества пешеходам (1,2 млн).

Между тем, Госавтоинспекция попросила автомобилистов обжаловать постановления по нарушениям, зафиксированным камерами в непогоду.

Фото: Андрей Васильев/ТАСС