«Урал» показал автобус-внедорожник (с караоке)

Вахтовка повышенной комфортности — на такой туристический маршрут по самым затерянным местам не покажется сложным. Вечером можно выйти на крышу и насладиться красотой.

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Автомобильный завод «Урал» представил вахтовый автобус Урал Next для туристических поездок по Республике Бурятия и окрестностям озера Байкал. Машина с колесной формулой 6х6 изготовлена в единственном экземпляре на заказ, совместно с официальным партнером «Урала», компанией АСТ «Слон».

От обычной вахтовки этот Урал отличается самым серьезным образом. В кондиционируемом салоне установлены 28 эргономичных сидений с подлокотниками и регулировкой спинки. А также — ЖК-телевизор с диагональю 140 см. На этот экран может выводиться картинка с трех камер (с одной или трех сразу), стоящих в машине — одна направлена вперед, остальные смотрят в стороны. Эти камеры призваны обеспечивать обзор на открывающиеся красоты.

В машине есть собственная аудиосистема с возможностью беспроводного подключения, состоящая из 4 мощных динамиков и усилителя. Позаботились создатели внедорожного автобуса и о любителях караоке — в аудиосистеме предусмотрено подключение двух микрофонов.

В крыше автобуса устроен люк — можно полностью выйти на крышу и наслаждаться красотами. На крыше имеется экспедиционный багажник для размещения туристического инвентаря. Как сообщает пресс-служба «Урала», автобус уже отправился заказчику и применяется по прямому назначению — перевозит людей к местам туристических стоянок и служит транспортом в экскурсионных турах по Бурятии и Байкалу.

А на базе Урал Next с колесной формулой 6х4 построили настоящий суперсамосвал для перевозки зерна.

Фото: Автомобильный завод «Урал»