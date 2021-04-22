Суперсамосвал: разглядываем новую версию грузовика Урал

Платформа вмещает до 22,9 кубометров, а подниматься она может на три стороны.

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На базе дорожной модели Урал-NEXT-73945 с колесной формулой 6х4 построили самосвал трехсторонней разгрузки. Новая модификация создана партнером завода «Урал», производителем спецтехники и прицепов компанией «МегаТрон». Строго говоря, это зерновоз — он предназначается для сельскохозяйственных сыпучих грузов. Самосвальная платформа имеет вместимость до 22,9 кубометров.

Особенность машины — как раз в функции трехсторонней разгрузки, которая облегчает работу на сельскохозяйственных объектах, в ангарах и зернохранилищах. Подъем кузова осуществляют гидроцилиндры HYVA (Нидерланды), углы разгрузки на стороны составляют 45°, а угол задней разгрузки — до 30°. Толщина бортов — 3 мм, а настила — 4 мм.

Борта самосвала разделены на два уровня — это позволяет избежать «вздутия» при полной загрузке. Кузов снабжен нащельниками и уплотнителями, чтобы сыпучие грузы мелких фракций не просыпались сквозь борта. А чтобы груз не попадал под машину, нижний уровень борта имеет нижнюю навеску и при разгрузке откидывается сверху вниз, причем для облегчения закрывания установлен пружинный механизм.

В базовой версии у кузова механические запорные механизмы, но в качестве опции предложена и гидравлика. Для комфортного обслуживания кузова на него установлена специальная площадка, помогающая легко размотать или убрать тент.

Силовой агрегат — дизель ЯМЗ-536 (Евро-5) и 9-ступенчатая КПП ZF «джойстикового» типа. Машина уже официально представлена на презентациях для аграриев в Башкортостане и Татарстане, где состоялись и первые тест-драйвы новинки. Отзывы — в основном положительные.

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Фото: Урал