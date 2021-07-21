На трассу в Коврове положили «ковер» вместо разметки — журнал За рулем

Вы снова смотрите статью
в версии для компьютеров.
Переключиться на мобильную версию?

На трассу в Коврове положили «ковер» вместо разметки

Одно из двух: либо инновационная «мобильная» разметка, которую при необходимости можно переносить на другие дороги, либо безалаберность дорожников.

Материалы по теме
Германия сожалеет, что не может отремонтировать дорогу в омском селе

Очередной курьез из разряда «смех сквозь слезы» произошел в городе Коврове Владимирской области. Странную дорожную разметку заснял один из автомобилистов, проезжавших по трассе близ города.

По первым кадрам видео понятно, что разметка, хотя и выглядит яркой и новой, уже имеет локальные повреждения.

Показательно, что в опубликованном фрагменте видео слова автора начинаются со слов «здесь то же самое» — то есть до этого он, очевидно, наблюдал такие повреждения и на других участках. Скоро странному виду сплошной линии, идущей вдоль обочины, находится объяснение.

Дело в том, что линия разметки не нанесена на асфальт, а просто положена на него. «Это что за ковер?!» — восклицает раздосадованный водитель.

  • 30 июня Владимир Путин заявил, что проблема с плохими дорогами в России уже решается.

Видео: ВКонтакте / Главная дорога

Наше новое видео
92-й в турбомотор — так точно можно? Эксперт все объяснил
Новый Hyundai Tucson или Toyota RAV4 — все «за» и «против»
Toyota Camry, Kia K5, VW Passat — большой тест-сравнение

Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!

За рулем на Google.News
Количество просмотров589
Оцените материал
0:0
Читать комментарии
Загрузка...