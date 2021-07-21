На трассу в Коврове положили «ковер» вместо разметки

Одно из двух: либо инновационная «мобильная» разметка, которую при необходимости можно переносить на другие дороги, либо безалаберность дорожников.

Материалы по теме Германия сожалеет, что не может отремонтировать дорогу в омском селе

Очередной курьез из разряда «смех сквозь слезы» произошел в городе Коврове Владимирской области. Странную дорожную разметку заснял один из автомобилистов, проезжавших по трассе близ города.

По первым кадрам видео понятно, что разметка, хотя и выглядит яркой и новой, уже имеет локальные повреждения.

Показательно, что в опубликованном фрагменте видео слова автора начинаются со слов «здесь то же самое» — то есть до этого он, очевидно, наблюдал такие повреждения и на других участках. Скоро странному виду сплошной линии, идущей вдоль обочины, находится объяснение.

Дело в том, что линия разметки не нанесена на асфальт, а просто положена на него. «Это что за ковер?!» — восклицает раздосадованный водитель.

30 июня Владимир Путин заявил, что проблема с плохими дорогами в России уже решается.

Видео: ВКонтакте / Главная дорога