На новой развязке трассы М-5 положили «пластилиновый» асфальт

Причиной ужасного состояния дороги называют аномальную жару.

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Асфальт на новом путепроводе федеральной трассы М-5 «Урал» в районе Тольятти (974-й километр) пришел в ужасающее состояние. Сообщения о плохом качестве асфальта появились в городских СМИ еще в начале июля, а к середине месяца в соцсетях поднялся шквал негодования — новые видео, снятые на этом участке, свидетельствовали, что дорожное полотно стало почти непригодным для движения.

Автомобилисты называют этот асфальт «пластилиновым» и говорят, что в некоторых местах на нем образовались гребни высотой до 40 см. В таких условиях невозможно перестроиться, возникают большие заторы, многокилометровые пробки.

«Все боятся убиться на этой жуткой дороге», — цитирует 63.ru одного из водителей.

Меж тем, дороге еще нет и года — путепровод открыли в 2020-м. Теоретически он предназначается для исключения пробок на этом загруженном транспортном узле, однако по факту получается ровно наоборот.

Федеральная дорожная компания «Поволжуправтодор» уже перекрыла движение по одному из путепроводов. Теперь по оставшемуся путепроводу идут два встречных транспортных потока — из Самары и из Москвы. Причиной возникновения дефектов в компании называют аномальную жару и уточняют, что подрядная организация АО «Волгомост» будет ремонтировать развязку по гарантии в срок до 1 сентября. Текущий режим ограниченного движения через развязку сохранится до 12 августа.

А в Коврове дорожную разметку не нанесли на асфальт, а просто положили сверху.

Фото: ВКонтакте / Черное и белое Тольятти

Видео: ВКонтакте / 63.ru | Самара