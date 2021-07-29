3,6 млрд бюджетных рублей Росавтодор потратил на «написание документов»

Согласно отчету Счетной палаты, 64% новых технологий по строительству и ремонту дорог таковыми не являются, а отчитались о них как за новые.

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А все потому, что ответственного — нет! Ответственным за продвижение инноваций в сфере дорожного хозяйства должен быть Минтранс, считают в Счетной палате.

«В период 2018–2020 годов на автомобильных дорогах федерального значения применено 264 технологии и материала, отнесенных к новым. Вместе с тем, 168 технологий и материалов, или 63,6%, по факту не являются новыми», — приводит Счетная палата слова аудитора Валерия Богомолова.

Более того, Федеральное дорожное агентство (Росавтодор) за шесть лет потратило более 3,6 млрд рублей бюджетных средств на «написание документов» под видом научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР), такие данные приводит РИА Новости со ссылкой на ведомство. Это разработка всяческих стандартов, методических и аналитических документов, которые, по факту, могут и не использоваться.

Один такой «норматив» мог обходиться в 10,3 млн рублей, а настоящие поисковые исследования, опытно-конструкторские и опытно-технологические работы для создания новых технологий и материалов не проводились, говорится в отчете Счетной палаты.

По оценкам экспертов, бюджетные средства, которые расходуются на написание «многочисленных бумажек», следует направить на реальные исследования, которые в дальнейшем могут пригодиться, считают в ведомстве.

Фото: Михаил Терещенко/ТАСС