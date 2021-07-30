Вместо поездки на машине: на Байкал запустили круизный поезд

По сути, это отель на колесах, за окном которого каждый день появляется новый город.

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Поезд получил название «Байкальская сказка», а в свой первый тур, рассчитанный на 9 дней, он отправился 23 июля. В его составе — несколько особых двухэтажных вагонов, в которых расположены «номера» СВ и СВ Сингл. Для удобства пассажиров купе второго этажа были увеличены.

Следуя по Транссибирской магистрали, «Байкальская сказка» останавливается в Нижнем Новгороде или Казани, Екатеринбурге, Славгороде, Красноярске и Иркутске. Чтобы дать возможность путешественникам погулять по этим городам, поезд прибывает туда утром и отправляется только вечером.

Стоит такое путешествие протяженностью 5000 км в один конец недешево — от 123,8 тысячи рублей с каждого пассажира, включая питание, прогулку на теплоходе по Байкалу и обратный перелет. Для сравнения, для поездки на Байкал на автомобиле потребуется около 700 литров топлива на 10 000 км пути (примерно 34 тысячи рублей), проживание в гостиницах (3–6 тысяч рублей в сутки или от 40 тысяч рублей), питание (тоже тысяч 40) и очередное техобслуживание машины после путешествия (10–20 тысяч). Это очень приблизительные подсчеты, и итоговая сумма в 120 тысяч может оказаться больше. Но учитывая, что это расходы на 2-3-4 человек, автомобиль все же дешевле, чем поезд-отель, да и путешествия на нем — приключение совсем иного рода.

Также можно путешествовать в домах на колесах, что избавит от затрат на гостиницы и позволит останавливаться на ночлег где угодно. Вот самые доступные по цене предложения на нашем рынке.

Фото: Markus Winkler / Unsplash