Новая подстава для водителей по дороге на юг

Готовим больше денег: с августа «Автодор» отменил скидки на проезд по платным трассам М-4 «Дон» и М-11 «Нева».

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Теперь, в какое бы время суток вы ни ехали по платным дорогам, ведущим от Санкт-Петербурга к Москве и дальше к Краснодару, вы заплатите по единому тарифу — более дорогому, дневному. Разделение на будни и выходные осталось: в рабочие дни поездка немного дешевле, чем в выходные. То есть сэкономить, передвигаясь ночью, уже не получится, а нововведение стало неприятной неожиданностью для отпускников и путешественников. Слухи об отмене ночных скидок ходили, но официального объявления о том, что их все же отменили с августа 2021 года, так и не было.

Теперь стоимость поездки для легковых автомобилей от Санкт-Петербурга до Москвы составляет минимум 1920 рублей. Это в будни, днем и ночью. В выходные проезд обойдется в 2020 рублей. Далее, от Москвы до Краснодара, дорога по будням обойдется в 1890 рублей, а в выходные — в 2410 рублей.

Транспондер T- Pass

Путешествующие с транспондером T—Pass заплатят столько же, сколько и едущие без него, оплачивая дорогу наличными или банковскими картами. Сам прибор никаких преимуществ, кроме быстрого проезда через пункт взимания платы, не дает, если нет баллов и они не обменены перед поездкой на скидку. Это связано с введением новой программы лояльности:

с 1 августа стало возможным активировать скидку за баллы прямо перед поездкой. Этого ждали многие автомобилисты;

баллы будут дольше храниться — 2 года для пользователей физических лиц и 1 год для юридических;

скидку можно отменить, а баллы вернуть, если в выбранный период не было проездов.

То есть скидку можно получить, только если на счету достаточно баллов для этого, и активируется она на месяц.

«Так, например, активировав скидку на текущий месяц непосредственно перед поездкой, владелец транспондера T-Pass сможет выгодно проезжать по дорогам, находящимся в доверительном управлении Госкомпании „Автодор“, до конца этого месяца. Следует учесть, что активация скидки не в начале месяца значит, что она не применится к проездам, совершенным ранее. Стоимость скидок: 3% обмениваются за 500 баллов, 5% — за 1000 баллов, 7% — за 2000 баллов, 10% — за 4000 баллов, 15% — за 6000 баллов», — объяснили в «Автодоре».

Напомним, что баллы появляются во время поездок: 100 баллов начисляется за каждый оплаченный транспондером проезд пункта взимания платы, а еще по 100 баллов начисляется за каждые оплаченные транспондером 50 километров, но только если пользователь платит сразу за 100 км и больше.

Сам транспондер стоит от 1500 рублей.

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