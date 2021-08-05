Покупателям электромобилей вернут до 625 000 рублей

С таким предложением выступили Минэкономразвития и Минпромторг, но при условии, что покупаемый электромобиль производен в России.

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Чтобы стимулировать в нашей стране спрос на электромобили, их покупателям будет предоставляться скидка в размере до 25%. То есть при индикативной стоимости машины 2,5 млн рублей государство оплатит 625 тысяч рублей.

«Министр экономического развития России Максим Решетников совместно с заместителем министра промышленности и торговли РФ Александром Морозовым договорились об условиях получения скидки на электромобили. Максимальный размер скидки для покупателей — 25% (то есть 625 тыс. рублей от индикативной стоимости автомобиля в 2,5 млн рублей). Скидка будет предоставляться на электромобили, локализованные в России», — говорится в сообщении на сайте Минэкономразвития.

До 2023 года локализованными будут считаться автомобили крупноузловой сборки, а с 2024 по 2025 годы — мелкоузловой, которая подразумевает сварку и окраску кузова. Также скидку предоставят на машины крупноузловой сборки, но с отечественной аккумуляторной батареей. С 2026 до 2030 годы должны будут выполняться оба эти условия — отечественная батарея и мелкоузловая сборка.

Также, чтобы стимулировать спрос на электромобили, к 2024 году в стране появится 2900 «быстрых» зарядных станций, а в 2030 году их будет уже 27 тысяч.

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