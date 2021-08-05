Китай призвал своих производителей наладить экспорт электрокаров в Россию

Пекин первым в мире среагировал на новости о поддержке развития электротранспорта в России.

Материалы по теме Покупателям электромобилей вернут до 625 000 рублей

В среду Минэкономразвития и Минпромторг предложили стимулировать спрос на электромобили в РФ и предоставлять покупателям скидку 25%. При индикативной стоимости авто в 2,5 млн рублей размер скидки составит 625 тыс. рублей. Правда, есть условия: до конца 2023 года скидка будет распространяться на автомобили, собранные в России методом крупноузловой сборки, с 2024 по 2025 годы — по полному циклу со сваркой и окраской кузова на месте, а с 2026 по 2030 годы — скидка распространяется на электромобили при условии мелкоузловой сборки с обязательным наличием отечественной аккумуляторной батареи.

В Пекине моментально отреагировали на это заявление и призвали местных производителей электрокаров вложиться в российский рынок, пишет ТАСС. В сегменте электрокаров здесь усматривают возможность роста на российском рынке, и предлагают направить усилия на маркетинг и продвижение в России.

«Нашим предприятиям необходимо задуматься над тем, чтобы использовать возможности роста российского рынка и на основе должной аргументации нарастить экспорт в Россию автомобилей на альтернативных источниках энергии, маркетинг и продвижение в России, а также постепенно увеличивать долю на российском рынке», — сообщает в среду шанхайский информационный ресурс Yicai Global со ссылкой на заявление Министерства коммерции КНР.

Особый упор местным коммерсантам предлагают сделать на сотрудничество в области строительстве зарядных станций для автомобилей с альтернативными источниками энергии, причем речь не только об электромобилях. Китай активно развивает собственное производство автомобилей на альтернативных источниках энергии, к которым, кроме электромобилей, относят машины на водородных топливных элементах и авто с гибридными двигателями.

Как за 10 лет менялся спрос на «китайцев», вы можете узнать тут.



Фото: Depositphotos