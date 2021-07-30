Максимальный спрос на китайские мшины был в 2013 году, а самые востребованные модели сегодня — Haval F7 среди новых и Chery Tiggo — из подержанных.

За последние десять лет пик спроса на китайские автомобили в России пришелся на 2013 год, согласно статистике сервиса Авто.ру. Тогда на учет поставили почти 94 тыс. машин, это в 3,4 раза больше, чем всего за три года до этого. Но дальше интерес к этим автомобилям стал уменьшаться: в 2014 году продажи сократились на 18%, а в 2015 — упали ещe вдвое.

Снова спрос начал расти в 2018 году: тогда за 12 месяцев было зарегистрировано 28,5 тыс. машин — на 15% больше, чем в 2017 году. В 2019 году продажи выросли ещё на 14%, а в 2020 году, несмотря на пандемию и длительный локдаун, — уже на 63% — и, тем не менее, это на 44% меньше, чем в 2013 году.

Не ослабевает спрос и в этом году — за первые полгода 2021 года дилеры по всей России продали порядка 46 тысяч новых китайских машин — это почти в три раза больше, чем за тот же период в прошлом году.

Новые

С начала 2021 года чаще всего на онлайн-площадке продавались новые машины трех марок, на них приходится почти 86% российского рынка: Haval(35%), Chery(29,6%) и Geely (21,1%). Haval из них самые дорогие: в среднем они стоят чуть больше 1,8 млн рублей. Chery и Geely — немного дешевле: около 1,7 миллиона рублей. Далее в ведущей десятке — Changan(7,1%), FAW(2,4%), Cheryexeed(1,5%), Great Wall(1,1%), JAC(0,9%), Lifan(0,5%) и GAG(0,4%).

Список самых популярных моделей среди новых выглядит следующим образом: Haval F7(13,6%), Haval F7x(12,4%), Chery Tiggo 7 Pro (12,1%), Chery Tiggo 4(10,4%) и Geely Atlas(9,5%). Большинство объявлений о продаже новых китайских авто представлено в ценовом сегменте 1,5–3 млн рублей, машин стоимостью от 800 тыс. до 1,5 млн рублей втрое меньше.

С пробегом

На вторичном рынке доминируют бренды, которые давно присутствуют в России и были куплены в первую волну популярности китайских автомобилей: Chery, Lifan, Geely и Great Wall. Суммарно на них приходится 86,5% объявлений о продаже. Здесь наиболее популярны модели: Chery Tiggo(9,2%), Lifan X60(9%), lifan Solano(6,8%), Geely Emgrand(5,2%) и Chery Amulet(5,1%).

На вторичном рынке чаще всего встречаются совсем дешевые варианты: на машины до 300 тыс. рублей приходится 46% предложений, а машины по цене от 1,5 до 3 млн рублей заняли 10% базы сервиса.

На ближайшие месяцы запланирован российский дебют более чем десяти «китайцев», подробнее об этом в нашем материале.



Фото: «За рулем»