13 крутых авто из Китая, которые взорвут наш рынок — журнал За рулем

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13 крутых авто из Китая, которые взорвут наш рынок

На ближайшие месяцы запланирован российский дебют более чем десяти «китайцев». Они из разных сегментов, но общее у всех есть: это сплошь кроссоверы, внедорожники и пикапы.

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Лидеры среди китайских брендов, Haval и Chery, стоят в статистике российского авторынка в шаге от топ-10. По итогам первого полугодия они продавались лучше, чем Mazda, Mitsubishi и УАЗ. Остальные марки из Поднебесной тоже заметно прогрессируют, но в абсолютных величинах пока отстают. Понятно, что на волне такого успеха и доверия китайцы решили не обделять Россию новинками.

Haval

Компания только что отстрелялась очередью новинок: вышли пикап Great Wall Poer, компактный кроссовер Haval Jolion и обновленный внедорожник Haval H9. Так что совсем близких премьер не осталось.

Зато в перспективе полутора-двух лет на тульском заводе компании могут прописаться как минимум две модели. Их, по информации портала «Китайские автомобили», минувшей весной показали на дилерской конференции в Сочи.

Haval Wey Tank 300
Haval Wey Tank 300

Wey Tank 300 делит платформу с Хавейлом Н9 второго поколения: рама, понижайка, блокировки трех дифференциалов, турбомотор 2.0 на 227 сил и 8-ступенчатый автомат ZF. Длина машины составляет 4760 мм, клиренс достигает 224 мм. В угловатом дизайне можно найти мотивы Jeep Wrangler и Mercedes G-класса. Стартовая цена на родине — 2 млн рублей на наши деньги.

Haval Big Dog
Haval Big Dog

Haval Big Dog (от 1,35 млн рублей в Китае) выглядит менее брутально и под серьезный внедорожник только маскируется. Это кроссовер с несущим кузовом и передним приводом в базовых версиях. Хотя есть исполнения и со всеми ведущими колесами и блокировкой заднего дифференциала. Моторы — 1.5 турбо мощностью 169 л.с. и 2.0 турбо отдачей 211 л.с.

Продолжение — на следующей странице.

13 крутых авто из Китая, которые взорвут наш рынок

На ближайшие месяцы запланирован российский дебют более чем десяти «китайцев». Они из разных сегментов, но общее у всех есть: это сплошь кроссоверы, внедорожники и пикапы.

13 крутых авто из Китая, которые взорвут наш рынок — фото 126188513 крутых авто из Китая, которые взорвут наш рынок — фото 126188713 крутых авто из Китая, которые взорвут наш рынок — фото 126188613 крутых авто из Китая, которые взорвут наш рынок — фото 126188813 крутых авто из Китая, которые взорвут наш рынок — фото 126188913 крутых авто из Китая, которые взорвут наш рынок — фото 126189013 крутых авто из Китая, которые взорвут наш рынок — фото 126189213 крутых авто из Китая, которые взорвут наш рынок — фото 126189113 крутых авто из Китая, которые взорвут наш рынок — фото 126189313 крутых авто из Китая, которые взорвут наш рынок — фото 126189513 крутых авто из Китая, которые взорвут наш рынок — фото 126189413 крутых авто из Китая, которые взорвут наш рынок — фото 126189613 крутых авто из Китая, которые взорвут наш рынок — фото 126189713 крутых авто из Китая, которые взорвут наш рынок

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