Great Wall начал продажи новой внедорожной модели

Автомобиль представлен всего в двух комплектациях и с одним двигателем по цене от 2,3 до 2,45 млн рублей.

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У российских дилеров Haval появилась новая модель — полноприводный 5,4-метровый пикап полной массой до 2,5 т Great Wall Poer, который отличается не только комфортным салоном и богатым оснащением.

Автомобиль оснащен 2-литровым турбодизельным двигателем 4D20M собственной разработки мощностью 150 л.с. и 400 Нм, который работает в паре с 8-ступенчатым автоматом ZF. Крутящий момент передается на все колеса.

Полный привод дополнен системой Torque-on-demand, которая распределяет мощность по колесам пикапа в зависимости от выбранного режима. Также есть понижающая передача и блокировка заднего дифференциала, но только в комплектации Premium.

Всего предлагается две комплектации пикапа — Comfort и Premium. Первая стоит 2 299 000 рублей, а вторая — 2 449 000 рублей.

Из этого пикапа можно сделать прекрасный кепмер, купив, например, подобную надстройку, либо палатку на крышу.

Фото: Great Wall Motor