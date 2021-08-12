План по ремонту дорог на 2021 год выполнили наполовину

В некоторых регионах, в частности в Белгородской области и Ингушетии, ремонты уже завершены.

Более половины дорожных работ, запланированных на текущий год в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги», выполнено, сообщил министр транспорта РФ Виталий Савельев, слова которого передает ТАСС.

Общая площадь укладки асфальтобетона и другого дорожного покрытия в субъектах-участниках нацпроекта составляет более 67 млн кв. м (более 50%). Работы уже завершены в Белгородской области и Ингушетии, на финишной прямой — Орловская и Курская области, Краснодарский край, Пензенская область, а также Крым и Марий Эл.

В 2021 году на нацпроект «Безопасные качественные дороги» выделили более 555 млрд рублей. На эти деньги в норму приведут почти 5,7 тыс. объектов, из них 42 — объекты строительства, 101 — реконструкции. Также на дорогах установят более 291 тыс. новых дорожных знаков, около 1,41 тыс. метров барьерного и 276 тыс. метров пешеходного ограждения, а также свыше 2,1 тыс. светофоров.

Основные цели проекта «Безопасные качественные дороги» (название проекта в этом году скорректировано) — увеличить долю региональных и муниципальных дорог в нормативном состоянии с 44,9% в 2020 году до 60% в 2030 году, в сети городских агломераций — с 69% в 2020 году до 85% в 2024 году, а смертность в ДТП должна снизиться с 10,9 чел. на 100 тыс. населения в 2020 году до четырех человек на 100 тыс. населения в 2030 году.

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