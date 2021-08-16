Kia готовит новый флагманский кроссовер

Угловатый брутальный дизайн, семиместный салон и современные технологии — вот три козыря новинки.

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Несмотря на то, что новый флагман Kia будет полностью электрическим, он получил классический дизайн автомобиля с двигателем внутреннего сгорания. У кроссовера есть привычный капот и большой багажник, как положено машинам в кузове универсал.

В продаже новинка с рабочим названием EV7 должна появиться в 2024 году. Пока же производитель опубликовал одно нечеткое изображение кроссовера, на основе которого дизайнеры из Motor.es сделали вполне вразумительный рендер.

Известно, что все электромобили Kia в обозримом будущем станут строиться на глобальной модульной платформе Electric Global Modular Platform (E-GMP), разработанной совместно с Hyundai. На ее основе можно создавать как переднеприводные, так и полноприводные автомобили.

Не так давно папарацци сделали снимок прототипа EV7, проходящего дорожные испытания. У автомобиля будут высоко расположенная оптика и огромная дверь багажного отделения.

Стоит отметить, что аналогичный кроссовер появится и у Hyundai. В мае этого года южнокорейский производитель намекнул на новинку — Ioniq 7, дебют которой запланирован на 2024 год.

Недавно Kia представила другую новинку — спортивный кроссовер EV6.

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Фото: Kia, Motor.es