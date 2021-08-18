Его длина составит от 3,5 до 3,7 метров, а мощность двигателя — до 184 л.с.

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Hyundai Group выпустит новую городскую модель в 2023 году. Пока не известно, под какой маркой она будет продаваться: Hyundai, Kia или Ioniq, либо под всеми тремя, но на разных рынках. Но, скорее всего, это будет кроссовер.

Планы концерна были подтверждены его партнером по производству электрических силовых агрегатов компанией BorgWarner. Между Hyundai Motor Group и BorgWarner подписан контракт на разработку и поставки нового интегрированного модуля электропривода. Он будет объединять двигатель и коробку передач в один блок. Это сэкономит место и сделает новую модель легче, чем машины аналогичных размеров — от 3,5 до 3,7 метра.

Электрическая трансмиссия имеет пиковую мощность 135 кВт или 183,55 л.с. Но вряд ли она будет использоваться вся: для экономии энергии ее снизят с помощью модульного инвертора до более разумных и привычных для городских субкомпактов 100 л.с.

Что касается батарей, то для поездки на 160 км они будут заряжаться за полчаса при подключении к устройству быстрой зарядки. Емкость же аккумулятора должна составить около 40 кВт·ч. Следовательно, запас хода при полностью заряженной батарее должен достигать 320 км.

Фото

: Pieter Benjamin Nijs

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