Если раньше публиковали только фото Hyundai Casper в камуфляже, то теперь в интернет попали изображения салона. У автомобиля будет цифровой кластер, похожий на тот, что в Tucson, и большой ЖК-экран в верхней части приборной панели.
Появилось и чуть больше информации о новинке. Этот небольшой кроссовер изначально был предназначен для индийского рынка, но рассматривают его и для Европы, в качестве недорогого автомобиля, а в Южной Корее ожидается даже электрическая версия. Автомобиль по размеру похож на i10 или Picanto, но немного выше.
Размер Каспера составляет 3595 мм в длину, 1595 мм в ширину и 1575 мм в высоту, что соответствует стандартам компактных автомобилей. Для сравнения: габариты Kia Picanto: длина — 3595 мм, ширина — 1595, высота — 1495 мм.
Вероятно, автомобиль будут оснащать бензиновым 3-цилиндровым двигателем SmartStream G 1.0, тем же, что в Kia Picanto и Hyundai i10.
Компания Hyundai Motor подала заявку на регистрацию товарного знака для названия автомобиля Casper еще 10 сентября прошлого года.
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Фото: KCB