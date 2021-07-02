Микроавтобус Hyundai Staria: в России уже осенью

Новая модель ожидается во второй половине этого года.

Материалы по теме Hyundai Staria: первые «живые» фото и двигатели

Во второй половине года на российском рынке будет представлен микроавтобус Hyundai Staria — первая высокотехнологичная модель будущей линейки специализированного транспорта, рассказал управляющий директор ООО «Хендэ Мотор СНГ» Алексей Калицев.

Несмотря на футуристичный дизайн, электрического варианта в линейке автомобиля не предвидится, будут только классические бензиновые и дизельные моторы.

Staria — это и продолжение модели H1 (тот же сегмент), но в то же время совершенно другой автомобиль. Предполагаются переднеприводный и полноприводный варианты. Модель отличают трансформирумость салона, большое количество модификаций, будет также люксовое исполнение.

Возможно, Staria станет для кого-то альтернативой внедорожникам — это большой семейный автомобиль, комфортабельный и с интересным дизайном, подчеркнул Калицев.

Других подробностей о модели для России не сообщают, но известно, что на рынке Южной Кореи Staria Lounge (премиальная комплектация, в Европе будет называться Staria Premium) получит 2,2-литровый дизельный мотор, мощностью 200 л.с. или бензиновый двигатель 3,5 л (240 л.с.).

Название Staria составлено из слов star («звезда») и ria (узкая полоска земли, образованная в результате наводнения речной долины).

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Фото: Hyundai