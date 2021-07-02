Новая Hyundai Creta: комплектации и цены

Комплектаций предложат пять, цены стартуют от 1 199 000 рублей, продажи кроссовера начнутся 26 июля 2021 года.

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Сегодня на пресс-конференции компании «Хендэ Мотор СНГ», посвященной подведению итогов работы в первом полугодии 2021 года. управляющий директор ООО «Хендэ Мотор СНГ» Алексей Калицев рассказал о ценах на новинку Hyundai Creta.

Всего будет пять комплектаций: Prime — от 1 199 000 рублей, Classic — от 1 270 000 рублей, Family — 1 410 000 рублей, Lifestyle — от 1 450 000 рублей, Prestige — от 1 900 000 рублей. Специальная версия Smart дебютирует чуть позже.

Напомним, под капотом новой Creta атмосферники 1.6 и 2.0 мощностью 123 и 149 л.с. и две коробки передач на выбор: 6-ступенчатая механика и 6-ступенчатый автомат.

Prime

В базовой версии Prime с передним приводом за автомобиль с 6-ступенчатой МКП попросят 1 199 000 рублей, с автоматом — 1 264 000 рублей.

В список начального оборудования входят кондиционер, аудиосистема с цветным 8-дюймовым экраном и поддержкой интерфейсов Apple CarPlay и Android Auto, а также управлением на руле, рулевая колонка с регулировкой по высоте, фронтальные подушки безопасности, четыре динамика аудиосистемы, а также зеркала с электрорегулировками и подогревом.

Classic

В версии Classic автомобиль дополнен электроприводом складывания боковых зеркал, трехступенчатым подогревом передних сидений, регулировкой рулевой колонки по вылету, дополнительным USB-разъемом для задних пассажиров и многим другим. Максимальная рекомендованная розничная цена комплектации Classic составляет 1 270 000 рублей за версию с передним приводом и 1 350 000 рублей за версию с полным приводом и МКП.

Family

В этой версии появляется бесключевой доступ и запуск двигателя с кнопки, климат-контроль, рулевое колесо с функцией подогрева и отделкой экокожей, камера заднего вида с динамической разметкой траектории и омывателем.

Также автомобиль оснащен «умными» телематическими сервисами Bluelink, позволяющими взаимодействовать с ним с помощью смартфона, включая запуск двигателя, настройку температуры в салоне, управление функциями подогрева и т.д.

Цена новинки в комплектации Family за версию с двигателем 1.6, АКП и передним приводом составит 1 410 000 и 1 490 000 рублей за версию с полным приводом.

Lifestyle

Эта версия отличается наличием боковых подушек безопасности водителя и переднего пассажира, а также шторок безопасности, светодиодных фар со статичной подсветкой поворотов, передних противотуманных фар, датчиков дождя и света, круиз-контроля, электрорегулировок сиденья водителя в 4 направлениях и электрорегулировки поясничного подпора, электронного стояночного тормоза, приборной панели Supervision с 7-дюймовым цветным экраном, беспроводной зарядки для смартфона и системы выбора режима движения Drive mode select (на автомобилях с АКП).

Цены на нее — 1 450 000 рублей за версию с двигателем 1.6, МКП и передним приводом и 1 655 000 рублей за версию с 2-литровым двигателем, АКП и полным приводом.

Prestige

В топовой версии Prestige предлагают сиденья с кожаной отделкой, мультимедийную систему с 10,25-дюймовым экраном и системой навигации с информацией о трафике, панорамную крышу и премиальную аудиосистему Bose с 8 динамиками. Цены стартуют от 1 900 000 рублей за версию с 2-литровым двигателем с автоматом и полным приводом.

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Представляя новинку, Алексей Калицев напомнил, что эта Creta — новый шаг в дизайне, оснащении и восприятии автомобиля. Поэтому некорректно сравнивать старую и новую модели — у них абсолютно разный уровень функционала.

Ценовая вилка модели очень большая, но сделано это специально и позволяет охватить еще большую аудиторию. Он также отметил, что двигатели намеренно не стали предлагать турбированные, так как, предварительно изучив спрос, выяснили, что рядовой покупатель склоняется именно к атмосферному варианту.

Напомним, цены на текущую Крету стартуют от 1 127 000 рублей.

Выпускают автомобиль в Санкт-Петербурге, началу выпуска предшествовала масштабная модернизация производства.

Фото: «За рулем»