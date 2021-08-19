Кемпер из готовых компонентов — вопрос 300 тысяч — журнал За рулем

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Кемпер из готовых компонентов — вопрос 300 тысяч

Появились готовые наборы для самостоятельного переоборудования фургонов в дома на колесах с кухней, кроватью и шкафами.

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Компания VanLab стала икеей в мире кемперов и разработала множество готовых решений для фургонов популярных марок, которые люди хотят превратить в дома на колесах. Купив набор, все можно сделать своими руками — просто собрать и закрепить.

Что именно входит в комплект? Элементы выполнены из дерева, а фурнитура аналогична той, которая используется в обычной мебели. Все это монтируется на деревянный настил пола. Требуется только пара свободных дней и четкое следование инструкции по сборке.

Конфигураций много, и покупатель может выбрать интерьер с различными плитами, раковинами, холодильниками и так далее.

Также предлагаются готовые кабельные жгуты с переключателями, предохранителями и другими электрическими компонентами.

Что касается цены, то она укладывается в диапазон от 3999 до 7995 долларов (примерно от 295 тысяч до 589 тысяч рублей), что весьма недорого. К сожалению, компания находится в США, и доставка комплекта может оказаться дорогой.

Фото: VanLab

Кемпер из готовых компонентов — вопрос 300 тысяч

Появились готовые наборы для самостоятельного переоборудования фургонов в дома на колесах с кухней, кроватью и шкафами.

Кемпер из готовых компонентов — вопрос 300 тысяч — фото 1271099Кемпер из готовых компонентов — вопрос 300 тысяч — фото 1271098Кемпер из готовых компонентов — вопрос 300 тысяч — фото 1271097Кемпер из готовых компонентов — вопрос 300 тысяч — фото 1271096Кемпер из готовых компонентов — вопрос 300 тысяч
Кемпер из готовых компонентов — вопрос 300 тысяч

Появились готовые наборы для самостоятельного переоборудования фургонов в дома на колесах с кухней, кроватью и шкафами.

Кемпер из готовых компонентов — вопрос 300 тысяч — фото 1271096Кемпер из готовых компонентов — вопрос 300 тысяч — фото 1271097Кемпер из готовых компонентов — вопрос 300 тысяч — фото 1271098Кемпер из готовых компонентов — вопрос 300 тысяч — фото 1271099Кемпер из готовых компонентов — вопрос 300 тысяч
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