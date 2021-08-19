«Умные» светофоры начали выписывать штрафы

Когда включается желтый, система начинает распознавать номера машин, пересекших стоп-линию.

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Светофоры начали самостоятельно выявлять нарушителей и выписывать им протоколы — правда, речь пока не о России, а об Италии: в Милане городские власти пошли на эксперимент, оснастив некоторые перекрестки светофорами, способными фиксировать проезжающих на красный свет.

Электронный блок, отвечающий за регистрацию лихачей, включается одновременно с желтым сигналом светофора, пишет издание «Европульс». С этого момента цифровая система начинает распознавать госномера автомобилей, не остановившихся перед стоп-линией. На видео попадает сам момент проезда на красный, а также события до и после этого момента.

Система должна повысить безопасность на дорогах и способствовать повышению комфорта переходов, считают власти Милана. Кстати, в Москве такие задачи властями также обозначались, а в подмосковном Зеленограде в июне этого года заработал светофор, который включает красный свет, если одна из машин в потоке превышает скорость.

А в самой Москве за полгода камеры выявили 3,5 тысячи случаев использования телефона за рулем.

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Фото: reddit.com