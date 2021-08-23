Новый знак на дорогах появится 1 сентября

Начиная с 1 сентября на дорогах будет применяться новая версия знака 6.22 «Фотовидеофиксация», которая заменит знак 8.23 (с 1 сентября он теряет силу). Новый знак может применяться самостоятельно. Его станут устанавливать на въездах в населенные пункты, где действие знака будет распространяться на всю территорию.
На трассах новый знак должен устанавливаться за 150–300 метров до камер фиксации нарушений.
Напомним, что камеры, о которых будет предупреждать новый знак, могут фиксировать не только превышение скорости, но и непристегнутые ремни безопасности, несоблюдение требований дорожной разметки, заезд за стоп-линию и проезд на красный сигнал светофора, а также за другие нарушения, такие как непропуск пешеходов и разговор по телефону во время управления автомобилем.
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