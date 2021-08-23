Названы автомобили, которым разрешат бесплатно ездить по платным дорогам

В порядке эксперимента свободное передвижение намерены разрешить электрокарам с 2022 года.

Материалы по теме Китай призвал своих производителей наладить экспорт электрокаров в Россию

Эксперимент, разрешающий свободный проезд электромобилей по платным дорогам, планируется запустить в России уже со следующего года. Эта мера содержится в Концепции по развитию производства и использования электрического автотранспорта. О принятии такого документа Михаил Мишустин сообщил в понедельник на оперативном совещании со своими замами. Он отметил, что концепция рассчитана на 10 лет и касается как легковых автомобилей и автобусов, так и грузового транспорта.

Необходимо поддержать производство электромобилей и стимулировать спрос на них, отмечают в правительстве. Они будут включены в программы льготного кредитования и лизинга. Такие же меры предусмотрены и для водородного транспорта.

Производителям электротранспорта и аккумуляторов предоставят субсидии на софинансирование затрат, связанных со строительством заводов, а также специальные инвестиционные контракты (СПИК), указывают в кабмине. На такую же поддержку смогут рассчитывать и производители водородных топливных элементов.

К 2024 году в России должны выпустить не менее 25 тыс. электромобилей и открыть около 9 тыс. зарядных станций для них. Из них быстрых зарядных станций (150 кВт, время зарядки до 80% за 20–30 минут) — не менее 2,9 тыс. штук и медленных зарядных станций (44 кВт, время зарядки до 40% — от 2 часов) — не менее 6 тыс. штук. Уже осенью правительство определит перечень территорий, на которых начнется формирование такой инфраструктуры.

Меры направлены на то, чтобы российские производители электротранспорта могли занять свою нишу на глобальном рынке. Полный перечень мероприятий, направленных на развитие электромобильности, будет представлен в течение трех месяцев.

Ранее Минэкономразвития и Минпромторг предлагали в качестве меры стимулирования вернуть покупателям до 625 000 рублей при условии, что электромобиль производен в России.

Фото: Depositphotos