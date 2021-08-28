Самый роскошный автодом Мерседес с гаражом-трансформером

Эту «квартиру» малогабаритной уже не назовешь!

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Тем, для кого деньги не проблема, возможно, стоит обратить внимание на Dembell Motorhomes — новую европейскую марку, которая представляет автодома с новым уровнем роскоши.

Основанный на трехосном Mercedes-Benz Actros автодом Dembell делает ставку на пространство и изысканные материалы, используемые в жилой зоне. Достаточно сказать, что интерьером занималась итальянская дизайнерская фирма, которая специализируется на оформлении внутреннего пространства яхт. Интерьер салона автобуса-автодома выполнен в стиле яхты, с деревянными полами трех разных цветов на выбор. Есть также две кровати, одна из которых по габаритам гораздо больше обычных кроватей King Size.

Здесь установлены дорогая сантехника из керамики, есть встроенное естественное освещение, ванная комната отделана камнем, а диван оббит натуральной кожей.

Бытовую технику для этих автодомов поставляет фирма Miele — это индукционная плита, духовка, холодильник объемом 224 л, посудомоечная машина и микроволновая печь. А компания Bose обеспечивает объемный звук в гостиной. Также имеется комбинированная стиральная машина/сушилка, а телевизоры от 50 до 55 дюймов украшают стены гостиной и спальни.

Что еще интереснее, автодом имеет функцию передвижного гаража с тремя различными вариантами боксов. Самый маленький из них называется Side Package Room и позволяет перевозить велосипеды, мотоциклы или даже квадроциклы, бокс побольше носит имя Small Garage, там можно хранить небольшую машину, например, Smart, а третий вариант называется «Большой гараж», в нем могут разместиться автомобили высотой 4–4,5 метра. Например, Ferrari California, как на рекламном проспекте.

В этом году роскошный кемпер покажут на выставке автодомов в Дюссельдорфе, которая откроется 27 августа.

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Тогда же назовут и цены, но уже сейчас известно, что автодом Dembell станет самым дорогим экспонатом шоу.

Фото: Dembell