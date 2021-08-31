Первым российским электромобилем станет Chery

Компания уже ищет площадку, где можно будет наладить производство полностью электрических машин.

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Серийного производства электромобилей в России нет до сих пор. Проекты, как, например, Zetta, постоянно откладываются, а некоторые, как Monarch, далеки от готовности. Тем временем производство электромобилей в нашей стране уже начал налаживать китайский автопроизводитель Chery. Как рассказали в пресс-службе «Чери Автомобили Рус» сайту «Китайские автомобили», в данный момент ведутся переговоры с производственными площадками.

Также компанией выбирается наиболее интересная для российских покупателей модель для производства. Это может быть Little Ant (EQ1), просто Ant, Tiggo E, Arrizo E, Tiggo3xe, eQ и eQ2.

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Тем временем в России уже в этом году появится электрический Chery Tiggo e (на фото) мощностью 129 л.с. и 250 Нм, запас хода которого составит до 400 км. Цена на него пока не озвучена. Возможно, его же будут и собирать на российском заводе.

На сегодняшний день модельный ряд Chery представлен в России четырьмя кроссоверами: Tiggo 4, Tiggo 7 Pro, Tiggo 8 и Tiggo 8 Pro.

Фото: Chery