Льготные автокредиты вернулись, но на электромобили

Купить полностью электрические машины можно под процент от трех годовых с выплатами на срок до семи лет.

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В России появилось сразу несколько программ льготного кредитования на покупку новых электромобилей. При этом на долю полностью электрических машин приходится менее 1% продаж.

Например, ВТБ готов давать на срок до 7 лет деньги на покупку новых электромобилей, купленных у официальных дилеров, под 3% годовых. Минимальные начальный взнос составляет 20%, а клиент может рассчитывать на сумму до 7 млн рублей. Газпромбанк предлагает на покупку полностью электрических машин до 5 млн рублей на 5 лет под 3,9% годовых.

Невысокий спрос на электромобили будет сохраняться из-за отсутствия инфраструктуры. Но правительство и банки уже начали стимулировать спрос. Напомним, что государство обещает вернуть до 25% от стоимости электромобилей их покупателям.

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Сравните — льготное кредитование машин с двигателями внутреннего сгорания предполагало 10% компенсаций. Естественно, электромобили стоят дороже, и суммы компенсации значительно выше.

В ходе опроса «За рулем» выяснил, что 16,78% автомобилистов считают 25-процентный бонус приятным. Еще 13,42% людей заявили, что электромобили для них станут доступными. Но для 35,67% электромобили даже за ¾ цены все равно слишком дороги. Еще 32,41% просто не доверяют электромобилям и собираются их покупать даже со скидкой, а 1,73% заявили, что у них уже есть электромобиль (данные на момент написания материала).

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