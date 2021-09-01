Новый кроссовер Subaru — первые фото — журнал За рулем

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Новый кроссовер Subaru — первые фото

Компания опубликовала не только фото внешности машины, получившей имя Solterra, но и ее салона.

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Subaru Solterra (от сочетания латинских слов «sol» и «terra», что переводится как «солнце» и «земля») станет первым электромобилем марки, и его, ввиду поддержки таких машин правительством России, скорее всего, привезут и в нашу страну.

Solterra построен на платформе e-Subaru и имеет полный привод, что говорит о наличии у него двух электромоторов. О запасе хода пока не сообщается.

Но известно, что Solterra имеет много общего с электрическим кроссовером Toyota BZ4X. У них общая платформа и схожий дизайн. Но о машине Тойоты тоже мало что известно.

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Даже в салоне Solterra похож на BZ4X. Оба автомобиля имеют одинаковую цифровую приборную панель, расположенную далеко от рулевого колеса, есть большой экран информационно-развлекательной системы, похожий на раскрытый ноутбук.

Непонятно, как клиенты должны различать Solterra и BZ4X. Ориентация на логотип — не гарантирует успех продаж.

Кстати о продажах Subaru Solterra. Начаться они должны в 2022 году. Toyota BZ4X должна появиться в продаже раньше — до конца 2021 года.

Фото: Subaru

Новый кроссовер Subaru — первые фото

Компания опубликовала не только фото внешности машины, получившей имя Solterra, но и ее салона.

Новый кроссовер Subaru — первые фото — фото 1274080Новый кроссовер Subaru — первые фото — фото 1274079Новый кроссовер Subaru — первые фото — фото 1274078Новый кроссовер Subaru — первые фото — фото 1274077Новый кроссовер Subaru — первые фото
Новый кроссовер Subaru — первые фото

Компания опубликовала не только фото внешности машины, получившей имя Solterra, но и ее салона.

Новый кроссовер Subaru — первые фото — фото 1274077Новый кроссовер Subaru — первые фото — фото 1274079Новый кроссовер Subaru — первые фото — фото 1274080Новый кроссовер Subaru — первые фото — фото 1274078Новый кроссовер Subaru — первые фото
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