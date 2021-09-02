Эксперты подсчитали стоимость автопутешествия по Золотому кольцу

Стоимость 3-дневной поездки с проживанием, питанием и культурной программой составит порядка 23 000 рублей.

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Эксперты рассчитали расходы на путешествие на автомобиле в города Золотого кольца: Владимир, Суздаль, Плёс. Отправиться в поездку специалисты СберАвто и «Эвотора» советуют в пятницу утром, чтобы избежать пробок и без спешки осмотреть основные достопримечательности каждого города.

Общая протяженность пути составит 780 км, при среднем расходе топлива в 8 л/100 км в поездке потребуется 62,4 литра. При средней стоимости АИ-95 в 51,00 руб. за литр расходы на бензин составят 3182 рубля в обе стороны. С учетом средней цены на АИ-92 в 46,08 руб. за литр за бензин в обе стороны придется отдать 2875 рублей.

Где передохнуть и поесть?

В пути оптимально сделать остановку во Владимире и две ночевки — в Суздале и Плесе, а вернуться в столицу в воскресенье вечером.

Обед для семьи из четырех человек в кафе во Владимире обойдется, в среднем, в 2350 рублей, в Суздале ― 2856 рублей, в Плесе ― 2750 рублей.

Размещение в гостевых домах и апартаментах в Суздале стоит в среднем 3547 рублей, в гостиницах ― чуть дороже, в среднем 5736 рублей. Проживание в гостевых домах и апартаментах в Плесе обойдется в среднем в 3750 рублей, в гостиницах, соответственно, дороже ―в 5978 рублей.

В путешествие (особенно семейное) стоит взять с собой компактные подушки, чтобы пассажиры на заднем сиденье могли подремать, а также теплый плед.

В собой в машину для семьи из четырех человек понадобится четыре литровые бутылки воды, восемь сэндвичей (для самых длительных отрезков пути — из Москвы во Владимир и из Плеса в Москву), килограмм бананов. Такой набор обойдется примерно в 1022 руб. Средняя стоимость бананов ― 75 рублей, литровой бутылки негазированной воды ― 50 рублей, бутерброда ― 64 рубля.

Что посмотреть?

Во Владимире обязательно нужно заглянуть в Успенский собор (вход в музей — 150 рублей для взрослых и бесплатно для детей до 16 лет, итого 300 рублей на семью) и на расположенную рядом Соборную площадь, рассмотреть вблизи Золотые ворота (также 150 рублей для взрослых и бесплатно для детей до 16 лет, итого 300 рублей), посетить уютный Патриарший сад, а также добраться до расположенной совсем рядом с Владимиром (в Боголюбово) церкви Покрова на Нерли.

В Суздаль едут посмотреть на экспозицию Музея деревянного зодчества под открытым небом (400 рублей — взрослый билет, дети до 16 лет проходят бесплатно — всего 800 рублей), полюбоваться Суздальским кремлем (единый билет для взрослых — 400 рублей, бесплатно для детей до 16 лет, итого 800 рублей), а также посетить территорию Спасо-Евфимиевского монастыря (и снова 400 рублей для взрослых и бесплатной для детей до 16 лет — всего 800 рублей).

В Плесе стоит прогуляться по живописной набережной, подняться на гору Левитана, посетить Успенский собор, а также заглянуть в дом-музей Левитана (билеты по 200 рублей для взрослых и 120 рублей для школьников и студентов — всего до 640 рублей за семью).

Все больше людей, чем когда-либо раньше, предпочитают работать из дома. Почему бы в то же самое время не путешествовать?



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Фото: Depositphotos