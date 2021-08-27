Хоум-офис в кемпере: оригинальное решение рабочего стола

Все больше людей, чем когда-либо раньше, предпочитают работать из дома. Почему бы в то же самое время не путешествовать?

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Немецкая компания по производству автодомов Sunlight решила предложить специальный многофункциональный офисный стол, который также мог бы функционировать как отдельное рабочее место. На данный момент это всего лишь концепция, но, если будет интерес к такой вещи, она непременно появится в линейке кемперов этой компании.

Разумеется, можно просто поставить ноутбук на обычный стол и работать, согнувшись в три погибели и не имея под рукой самого необходимого. Стол Sunlight предлагает пользователю такие удобства, как дополнительные розетки, беспроводную подзарядку для мобильных устройств, комфортное освещение.

Встроенный цифровой дисплей на откидной крышке легко подключается к ноутбуку пользователя и может служить основными или дополнительным экраном. В отсеках для хранения вещей на базе можно удобно разместить различные канцелярские принадлежности.

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Благодаря небольшим боковым выступам и большой передней части рабочий стол создает ощущение компактного кабинета, в котором такие предметы, как ручки или другой офисный инвентарь, не будут падать на пол.

Удобно, что офисный стол складной — по окончании рабочего дня он легко превращается в обычный стол для еды и отдыха.

Sunlight ничего не говорит о цене такого стола, так как на данный момент это прототип, основная идея которого состоит в том, чтобы разграничить жизнь и работу, что так трудно удается на «удаленке».

А тут закрыл крышку — и ушел с работы «домой». Предполагаем, что компания не торопится с внедрением новинки и пока наблюдает, станет ли образ жизни цифровых кочевников долгосрочной перспективой.

Фото: sunlight

