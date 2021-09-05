Самодельный Subaru Forester Ute с трейлером-прицепом

Этот модифицированный Subaru Forester демонстрирует, что у людей могут быть довольно смелые идеи.

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Переделанный Subaru Forester с прицепом выставили в Marketplace за 3500 долларов.

У песочно-коричневого автомобиля есть несколько улучшений, которые придают ему внедорожный вид, хотя выглядит он при этом немного неуклюже. В результате переоборудования задняя часть Форестера превратилась в кузов грузовика. За автомобилем следует трейлер, который сделан из задней половины другого Forester.

Автомобиль начал свою жизнь в 2001 году как обычный Forester и пробежал 380 тыс. км, хотя продавец уверяет, что он «в идеальном состоянии», и это с горящей лампочкой «check engine» и в гниловатом кузове! У него автоматическая коробка передач, радио и кондиционер, все перечислено как работающее.

Subaru оснащен багажником-корзиной на крыше и 106-сантиметровой световой балкой. У него есть противотуманные фары, стойки KYB от модели 2006 года, однодюймовые колесные адаптеры, используемые с 15-дюймовыми внедорожными колесами, на которых установлена резина BFGoodrich K02. Forest Ute — это та машина, которую стоит увидеть, но желающего приобрести ее придется поискать.

Все больше людей, чем когда-либо, предпочитают работать из дома. Почему бы в то же самое время не путешествовать?

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