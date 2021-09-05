Самодельный Subaru Forester Ute с трейлером-прицепом — журнал За рулем

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Самодельный Subaru Forester Ute с трейлером-прицепом

Этот модифицированный Subaru Forester демонстрирует, что у людей могут быть довольно смелые идеи.

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Переделанный Subaru Forester с прицепом выставили в Marketplace за 3500 долларов.

У песочно-коричневого автомобиля есть несколько улучшений, которые придают ему внедорожный вид, хотя выглядит он при этом немного неуклюже. В результате переоборудования задняя часть Форестера превратилась в кузов грузовика. За автомобилем следует трейлер, который сделан из задней половины другого Forester.

Самодельный Subaru Forester Ute с трейлером-прицепом

Автомобиль начал свою жизнь в 2001 году как обычный Forester и пробежал 380 тыс. км, хотя продавец уверяет, что он «в идеальном состоянии», и это с горящей лампочкой «check engine» и в гниловатом кузове! У него автоматическая коробка передач, радио и кондиционер, все перечислено как работающее.

Самодельный Subaru Forester Ute с трейлером-прицепом

Subaru оснащен багажником-корзиной на крыше и 106-сантиметровой световой балкой. У него есть противотуманные фары, стойки KYB от модели 2006 года, однодюймовые колесные адаптеры, используемые с 15-дюймовыми внедорожными колесами, на которых установлена резина BFGoodrich K02. Forest Ute — это та машина, которую стоит увидеть, но желающего приобрести ее придется поискать.

Самодельный Subaru Forester Ute с трейлером-прицепом


Фото: Facebook Marketplace

Самодельный Subaru Forester Ute с трейлером-прицепом

Этот модифицированный Subaru Forester демонстрирует, что у людей могут быть довольно смелые идеи.

Самодельный Subaru Forester Ute с трейлером-прицепом — фото 1274803Самодельный Subaru Forester Ute с трейлером-прицепом — фото 1274802Самодельный Subaru Forester Ute с трейлером-прицепом — фото 1274804Самодельный Subaru Forester Ute с трейлером-прицепом
Самодельный Subaru Forester Ute с трейлером-прицепом

Этот модифицированный Subaru Forester демонстрирует, что у людей могут быть довольно смелые идеи.

Самодельный Subaru Forester Ute с трейлером-прицепом — фото 1274804Самодельный Subaru Forester Ute с трейлером-прицепом — фото 1274803Самодельный Subaru Forester Ute с трейлером-прицепом — фото 1274802Самодельный Subaru Forester Ute с трейлером-прицепом
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Отзывы о Subaru Forester (5)

Subaru 2016 / срок владения 1 — 3 года

Достоинства:

Отличный внедорожник именно с постоянным полным приводом,высокий и по салону и по просвету, вместительный, комфортный, динамичный, низкий расход топлива, управление впечатляет. Также радует система поворотных фар,очень приятно видеть заранее поворот в свете в темное время.

Недостатки:

1) Скорость реакции вариатора в нужный момент (после механики); 2) недостаточная шумоизоляция — можно было бы за эти деньги сделать посерьезней; 3) нет хорошей навигации, но в принципе это проблема всех производителей в целом, и решается разным способом.

Комментарий:

Кузов 4-й SJ 2016 рестайл. За 2 года небыло выявлено ни одной проблемы. С виду кроссовер а по управлению ощущения что на спортивной легковой, четко держит повороты и остро реагирует на руль при необходимости. Нет впечатления что едешь на тяжелой машине. Очень низкий расход бензина благодаря вари...

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