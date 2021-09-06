Что будет, если проехать по платной дороге бесплатно? Ничего хорошего!

Рубрика «надо же было додуматься»: пассажир выбежал из машины и поднял шлагбаум руками.

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В соцсетях набирает популярность видеоролик, снятый автомобильным видеорегистратором на автодороге около пункта оплаты проезда. Данный платный участок, по информации из описания к видео, находится на трассе М11 «Нева». Впередиидущий автомобиль подъезжает к шлагбауму, пассажир выбегает из авто, руками поднимает шлагбаум, а после того как автомобиль проезжает под ним, возвращается на место — и машина уезжает.

В «Объединенных системах сбора платы» (ОССП) подтвердили, что инцидент произошел на трассе М-11, а именно — на секции близ Твери. Отвечая на вопрос «За рулем» о том, что грозит нарушителям, в ОССП отметили, что своими действиями водитель и пассажир одновременно нарушили несколько законов. На всех пунктах взимания платы установлены камеры видеонаблюдения, записи всех нарушений передаются в правоохранительные органы, и данный инцидент не стал исключением.

Намеренный уход от оплаты проезда, а также наезд на шлагбаум или его порча являются нарушением п.2.5 и 2.6.1 Правил дорожного движения, которое грозит водителю штрафом или лишением прав на 1,5 года. Жесткие алюминиевые шлагбаумы оснащены механизмом, который не позволяет отодвинуть стрелу без повреждений, поэтому в данном случае нашему оборудованию был нанесён ущерб», — заметила начальник отдела внешних коммуникаций ОССП Светлана Кускова.

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Таким образом, деяние фактически приравнивается к ДТП, в котором водитель причинил вред чужому имуществу и скрылся с места происшествия.

Кроме того, в компании напомнили, что согласно Федеральному закону «О внесении изменений в статьи 29 и 40 Федерального закона „Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации“, подписанный президентом В. Путиным в октябре 2020 года, движение по платным участкам автодорог без оплаты запрещено, а нарушение закона влечет штраф в размере 1500 рублей.

Такие ситуации, к сожалению, случаются, и действительно много прецедентов, когда суд лишает нарушителя водительских прав. После таких постановлений нарушители часто обращаются к нам, просят прощения, предлагают заплатить штраф, но не лишать их прав. Мы в таких ситуациях бессильны, поэтому напоминаем всем водителям, что у любого действия есть свои последствия. Лучше не нарушать правила и ездить в безопасности и спокойствии» — заключила Кускова.

Кстати, на трассах М-11 «Нева» и М-4 «Дон» больше нет более дешевого ночного тарифа, а программа лояльности обновилась.

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Фото: ВКонтакте / Главная дорога