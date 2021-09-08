Кемпер-автобус «носит» автомобиль с собой

Volkner Mobil Performance S — дом на колесах стоимостью 2,4 миллиона долларов, в котором найдется местечко и для автомобиля. Разумеется, не менее роскошного.

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Немецкая компания Volkner Mobil производит самые удивительные автодома, которые только можно представить. Если вы можете позволить себе отдать парочку миллионов евро, вам также ничего не стоит приобрести суперкар, чтобы возить его с собой. Как это происходит — продемонстрировано в этом видео.

Обойдется такой автодом в 2,4 млн долларов (17,6 млн рублей по текущему курсу). Среди представленной гаммы цветов есть особенно интересный — пурпурный баклажан. На крыше установлены солнечные батареи, общая емкость аккумуляторов — 1800 ампер-часов.

Подвесной гараж открывается с помощью гидравлики. Хозяин заводит машину на специальную платформу, и она сама убирается под автодом. Никаких дополнительных креплений не требуется.

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Внутри автокемпер оснащен высококачественной стереосистемой Burmester стоимостью 355 тыс. долларов.

Ванная комната просто гигантских размеров по стандартам автодомов. Стены внутри оббиты белым древесным шпоном BrilliantBlack, который компания наносит вручную.

Кухня полноценная, как дома, и включает индукционную плиту, духовку, микроволновую печь, холодильник, посудомоечную машину. Есть даже кофемашина и винный шкаф с поддержанием определенной температуры.

Резервуар для пресной воды может составлять от 750 до 1000 литров, в зависимости от комплектации.

Длина такого автодома — 12 метров.

У этого удивительного Acura NSX есть подходящий по размеру и стилю прицеп . И все благодаря энтузиазму одного человека.

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Фото: Depositphotos