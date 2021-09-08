С многодетных не будут взимать деньги за проезд по платным дорогам

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб в беседе с RT прокомментировала предложение освободить многодетные семьи от взимания денег за проезд по платным автомобильным дорогам.
— Это нужно сделать обязательно. Необходимо предоставлять многодетным семьям бесплатные муниципальные парковки, освободить от проезда по платным магистралям, поддерживать наши семьи, которые рожают и воспитывают много детей. Это очень важно для страны, отметила она.
Оформить социальные гарантии нужно в форме федерального закона, чтобы это действовало по всей России, считает депутат.
Ведь сейчас каждый регион рассматривает ситуацию по-своему и с точки зрения наполняемости бюджета может либо предоставить, либо не предоставить соответствующие гарантии и льготы.
Поэтому непонятно, какой из регионов может оказать такую поддержку. Кроме того, при переезде между регионами многодетная семья может терять льготу.
Ранее уполномоченный по правам ребенка в Республике Татарстан, основатель Национального родительского комитета Ирина Волынец предложила освободить многодетные семьи от взимания средств за проезд по платным автомобильным дорогам.
- Что будет, если проехать по платной дороге бесплатно? Ответ тут.
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