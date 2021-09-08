С многодетных не будут взимать деньги за проезд по платным дорогам

В Госдуме эту идею уже поддержали.

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Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб в беседе с RT прокомментировала предложение освободить многодетные семьи от взимания денег за проезд по платным автомобильным дорогам.

— Это нужно сделать обязательно. Необходимо предоставлять многодетным семьям бесплатные муниципальные парковки, освободить от проезда по платным магистралям, поддерживать наши семьи, которые рожают и воспитывают много детей. Это очень важно для страны, отметила она.

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Оформить социальные гарантии нужно в форме федерального закона, чтобы это действовало по всей России, считает депутат.

Ведь сейчас каждый регион рассматривает ситуацию по-своему и с точки зрения наполняемости бюджета может либо предоставить, либо не предоставить соответствующие гарантии и льготы.

Поэтому непонятно, какой из регионов может оказать такую поддержку. Кроме того, при переезде между регионами многодетная семья может терять льготу.

Ранее уполномоченный по правам ребенка в Республике Татарстан, основатель Национального родительского комитета Ирина Волынец предложила освободить многодетные семьи от взимания средств за проезд по платным автомобильным дорогам.

Что будет, если проехать по платной дороге бесплатно? Ответ тут.

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