Забавный городской автомобиль с дверью в передней части появится в продаже до конца 2021 года.

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Microlino 2.0 — это электрический городской автомобиль, напоминающий легендарную BMW Isetta. На фото вы видите окончательный дизайн машины, которая будет представлена в трех версиях Urban, Dolce и Competizione и с батареями разной емкости.

Разработала Microlino швейцарская компания Micro. Впервые Microlino был представлен еще в 2016 году, а выпускать его планировали начать в 2018 году. Но сроки сдвинулись, а машина претерпела ряд изменений. Теперь у нее новое шасси unibody (прежде была трубчатая рама).

Оснащается автомобиль 17-сильным электромотором с пиковой мощностью 26 л.с. Благодаря небольшой снаряженной массе (435 кг без аккумуляторов) он может разгоняться до 50 км/ч за 5 секунд. Максимальная же скоростью составляет 90 км/ч. Батареи имеют емкость 6, 10,5 и 14 кВт·ч, а хватать их будет на 95, 175 и 230 км пробега соответственно. До 80% зарядить батареи можно за 4 часа.

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Автомобиль рассчитан на двух человек и имеет багажник объемом 230 литров. Рулевая колонка не крепится к двери, как это было в оригинальной Isetta, а салон оснащен удобными сиденьями, минималистичной цифровой приборной панелью и сенсорным экраном.

Подвеска автомобиля — полностью независимая со стойками McPherson как спереди, так и сзади.

Версия Urban будет предлагаться в цветах Santorini White (белый) или Amsterdam Orange (оранжевый) с крышей, окрашенной в черный цвет, а салон будет обит черной тканью.

Версия Dolce получит хромированные детали экстерьера и три цвета на выбор (Paris Mint, Milano Red и Zurich Blue) в сочетании с белой крышей. Competizione будет окрашиваться в матовые цвета Gotham Anthracite, London Green и Torino Aluminium.

Стоимость Microlino 2.0 составляет от 12500 евро (менее 1,1 млн рублей). Ежегодно будет выпускаться около 7500 автомобилей. При этом на электрокар поступило уже 24 000 заказов.

Фото: Micro