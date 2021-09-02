Компания StoreDot представила цилиндрическую аккумуляторную батарею 4680, которая сделана из кремния.

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Первую в мире батарею 4680 можно полностью зарядить всего за 10 минут, а ее серийное производство назначено на 2023 год. В батареях используется форм-фактор 4680 (46 мм на 80 мм), на который ранее сделали ставку и в компании Tesla.

Крупные цилиндрические элементы способны накапливать больше энергии, что увеличит запас хода электромобилей. В случае StoreDot, цена аккумуляторов сопоставима со стоимостью современных, менее эффективных батарей.

Как заявил генеральный директор StoreDot Дорон Майерсдорф, компания с первого дня стремилась к тому, чтобы для полного заряда аккумулятора хватало всего десяти минут. Это несопоставимо со временем заправки автомобилей с двигателями внутреннего сгорания. Но если учесть, что до 80% любой аккумулятор заряжается достаточно быстро, то батареи StoreDot можно будет «держать в тонусе» с помощью коротких подзарядок, сравнимых по времени с заправками.

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Как рассказали в компании, при разработке аккумуляторов 4680 пришлось столкнуться с серьезными проблемами. Формат цилиндрической аккумуляторной ячейки потребовал химической адаптации — здесь преобладает кремний. Разработка же заняла у компании три года.

Желание сотрудничать с StoreDot уже высказали вьетнамская компания VinFast, а также концерн Daimler AG. Производство новых батарей должно начаться до 2024 года.

Фото: StoreDot