Решение для пробок — машина с переменной шириной — журнал За рулем

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Решение для пробок — машина с переменной шириной

Ширина этого автомобиля может составлять от 1 метра до 1,4.

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City Transformer — очень интересный автомобиль, который появился после того, как его создатели выяснили: 85% поездок времени люди ездят по городам со средней скоростью до 24 км/ч. То есть, в пробках.

Тогда у них появилась идея создать электромобиль с изменяемой шириной от 1 метра до 1,4 — это, по сути, габариты мотоцикла. Это могло бы частично решить проблемы пробок дорогах и парковок. Автомобиль имеет длину 2500 мм и высоту 1580 мм, а его колесная база растянулась на 1800 мм.

Решение для пробок — машина с переменной шириной

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В «сжатом» режиме City Transformer настолько узкие, что на одном парковочном месте их поместится четыре штуки. На трассе или свободной дороге в режиме Performance передняя и задняя колеи машины становятся шире ради лучшей управляемости. Кроме того, City Transfomer имеет современный дизайн, небольшие свесы, панорамный люк и откидные двери, а в салоне могут разместиться два пассажира.

Решение для пробок — машина с переменной шириной

City Transformer оснащен двумя электродвигателями общей мощностью 20 л.с. Благодаря небольшому весу ему требуется всего 5 секунд для разгона до 50 км/ч, но быстрее 90 км/ч он не поедет. При этом запас хода электромобиля составляет 120–180 км. Для 80-процентной зарядки требуется пол часа.

Решение для пробок — машина с переменной шириной

Первые клиенты могут заказать City Transformer по цене 12500 евро (1,1 млн рублей). Затем стоимость электромобиля будет увеличена до 16 000 евро (почти 1,4 млн рублей).

Решение для пробок — машина с переменной шириной

Фото: City Transformer

Решение для пробок — машина с переменной шириной

Ширина этого автомобиля может составлять от 1 метра до 1,4.

Решение для пробок — машина с переменной шириной — фото 1276135Решение для пробок — машина с переменной шириной — фото 1276138Решение для пробок — машина с переменной шириной — фото 1276137Решение для пробок — машина с переменной шириной — фото 1276136Решение для пробок — машина с переменной шириной
Решение для пробок — машина с переменной шириной

Ширина этого автомобиля может составлять от 1 метра до 1,4.

Решение для пробок — машина с переменной шириной — фото 1276137Решение для пробок — машина с переменной шириной — фото 1276136Решение для пробок — машина с переменной шириной — фото 1276138Решение для пробок — машина с переменной шириной — фото 1276135Решение для пробок — машина с переменной шириной
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