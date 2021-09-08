Ширина этого автомобиля может составлять от 1 метра до 1,4.

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City Transformer — очень интересный автомобиль, который появился после того, как его создатели выяснили: 85% поездок времени люди ездят по городам со средней скоростью до 24 км/ч. То есть, в пробках.

Тогда у них появилась идея создать электромобиль с изменяемой шириной от 1 метра до 1,4 — это, по сути, габариты мотоцикла. Это могло бы частично решить проблемы пробок дорогах и парковок. Автомобиль имеет длину 2500 мм и высоту 1580 мм, а его колесная база растянулась на 1800 мм.

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В «сжатом» режиме City Transformer настолько узкие, что на одном парковочном месте их поместится четыре штуки. На трассе или свободной дороге в режиме Performance передняя и задняя колеи машины становятся шире ради лучшей управляемости. Кроме того, City Transfomer имеет современный дизайн, небольшие свесы, панорамный люк и откидные двери, а в салоне могут разместиться два пассажира.

City Transformer оснащен двумя электродвигателями общей мощностью 20 л.с. Благодаря небольшому весу ему требуется всего 5 секунд для разгона до 50 км/ч, но быстрее 90 км/ч он не поедет. При этом запас хода электромобиля составляет 120–180 км. Для 80-процентной зарядки требуется пол часа.

Первые клиенты могут заказать City Transformer по цене 12500 евро (1,1 млн рублей). Затем стоимость электромобиля будет увеличена до 16 000 евро (почти 1,4 млн рублей).

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Фото: City Transformer