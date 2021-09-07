Smart представил прототип своего первого кроссовера

Smart Concept # 1 прибыл на автосалон в Мюнхен в виде не такого уж маленького электрического SUV. Напомним, что до сих пор в линейке производителя кроссоверов не было.

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Еще на автосалоне во Франкфурте в 2005 году компания Smart представила идею кроссовера в виде концепта Formore. Однако небольшой внедорожник, концептуально связанный с Mercedes GLK, так и не увидел свет из-за финансовых трудностей, с которыми столкнулась несуществующая уже компания Daimler Chrysler. В сентябре 2021 года мы увидели возрожденную идею кроссовера Smart.

Спустя 16 лет Smart уже является совместным предприятием Daimler и Geely на паритетных началах, и теперь лишь стоит задача оживить марку. Представленный концепт №1 не только сигнализирует о том, что будущее исключительно за электромобилями, но и подчеркивает, что Smart становится значительно большего размера, чем ForTwo и ForFour.

При длине 4,29 метра, ширине 1,91 метра и высоте 1,70 метра новый концепт Smart приблизился по габаритам к Mini Countryman (4299x 1822x1557мм).

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Разработанный Daimler и основанный на архитектуре Geely (SEA), Concept # 1 оснащен массивными 21-дюймовыми колесами и светодиодными полосками спереди и сзади. В минималистичном салоне внимание притягивает массивный 12,8-дюймовый сенсорный экран. Обещают поддержку технологии быстрой зарядки и беспроводных обновлений.



В серийном производстве малолитражный электрический кроссовер будет иметь третье заднее сиденье, чтобы еще раз продемонстрировать намерение Smart продавать автомобили в более дорогих сегментах. Никаких технических характеристик пока не представлено.

В следующем году сделанный в Китае электрический кроссовер поступит в продажу на местном рынке, а потом он появится и в Европе.

Электрокроссоверы становятся новым трендом: россыпь новинок в этом сегменте готовит Volvo, Genesis ведет испытания электрического кросс-купе GV60, а в России ожидаются продажи Hyundai Ioniq 5.

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Фото: ТАСС