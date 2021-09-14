Полиция получила электрокары с максимальной скоростью 30 км/ч

На них будут патрулировать парки, прогулочные зоны и крупные спортивные объекты.

Полиция Ростова-на-Дону получила в пользование два электрокара, на которых предполагается патрулировать улицы на выходных и праздниках. Компактные автомобили уже задействовали при праздновании дня города в парке «Левобережный», сообщает Autonews со ссылкой на пресс-службу МВД по Ростовской области.

В дальнейшем электрокары будут применяться также в прогулочных зонах на крупных спортивных объектах. Полицейские уже оценили удобство пользования новым транспортом — сообщается, что машины легки в управлении и эксплуатации. Максимальная скорость электрокаров составляет всего 30 км/ч, однако по пешеходным зонам им будет разрешено двигаться не быстрее 12 км/ч.

Технические характеристики не сообщаются, а также остается неизвестным производитель этих машин. Кабина полицейского электрокара вмещает водителя и пассажира, а сзади, вне кабины, находится еще одно сиденье для двух человек, развернутое против хода движения.

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Кроме того, на заднем свесе имеется широкая подножка и крупный поручень. Квадрицикл (именно так классифицируются такие транспортные средства) оборудован фарами головного света, фонарями, зеркалами заднего вида и стеклоочистителем.

Многие пользователи соцсетей уже отреагировали на эту новость в ироничном ключе, однако есть и те, кто замечает, что для некоторых нужд полиции такие электрокары действительно подойдут неплохо — в частности, содержание такого транспорта должно обходиться дешевле, чем конного патруля.

Еще один электромобиль для полиции начал весной 2021 года производить Тульский машиностроительный завод — у модели Муравей запас хода в 70 км, грузоподъемность 1 тонна и 9-местный отсек для нарушителей.

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Фото: Twitter / @mvd_official