Помощник президента допустил введение платных дорог по всей стране

Это произойдет, если массово будут внедряться электрокары и автомобили на газе, отметил Игорь Левитин.

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Переход на электрокары и автомобили на газе в РФ в перспективе может привести к внедрению платного проезда на всех дорогах, таким мнением поделился помощник президента РФ Игорь Левитин на форуме «Инновационные технологии и интеллектуальные транспортные системы в дорожном строительстве».

Дело в том, что дороги строят и ремонтируют на средства дорожных фондов, которые, в том числе, пополняются за счет акцизов на топливо. Поскольку у газа и электричества нет акциза, по всему миру, не только России, властям придется задуматься о радикальной реформе платежей и сборов за пользование автомобильными дорогами.

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Если акциз на альтернативные виды топлива не введут, придется переходить к формату покилометровых платежей: просчитать плату за каждый километр, отметил чиновник. Произойдет определенное ограничение — человек задумается, ехать ему на своем автомобиле или выгоднее будет на общественном транспорте.

«Если мы перейдем на альтернативные виды топлива, что будет с дорожным фондом и как нам дальше быть: переводить эту нагрузку на население или все-таки оставить дорожный фонд, но тогда нам придется повышать акциз на топливо», — передает слова Левитина агентство «Прайм».

Но если вводить акциз, альтернативные виды топлива не будут дешевле, чем традиционные.

Фото: Александр Щербак/ТАСС

