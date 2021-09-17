Водителей-должников не пустят на платные дороги

Если же платная услуга оказана не в полном объеме, водителю дадут право в следующий раз проехать бесплатно или получить денежную компенсацию.

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Это изложено в проекте новых правил для платных трасс, подготовленных Минтранс, с которым ознакомился «Коммерсант». Сейчас проект проходит «регламентные процедуры» и в марте 2022 года заменит нормы, действующие с 2010 года.

Основные изменения связаны с применением на российских дорогах безбарьерной системы «Свободный поток» (free-flow), которая позволяет водителю не останавливаться на пунктах взимания платы. Деньги списываются со счета автовладельца с помощью бесконтактных транспондеров или через камеру по госномеру.

При обнаружении «недостатка платной услуги» автомобилист сможет потребовать безвозмездного оказания услуги, либо соразмерного уменьшения стоимости услуг», либо возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных услуг.

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Недостатком может считаться, когда проезд по дороге на максимальной разрешенной скорости невозможен из-за некачественной уборки снега или ненадлежащем состоянии дорожного полотна.

Водителя обяжут при использовании транспондера размещать его «в соответствии с инструкцией оператора». Вводится запрет выезжать на платную дорогу с нечитаемыми или умышленно скрытыми номерами.

Операторы платных трасс теперь не обязаны размещать в пунктах взимания платы и информационных табло данные об изменении тарифов. Компании также смогут не открывать шлагбаум на пропускных пунктах перед машиной с просроченной задолженностью по оплате проезда, причем на любых платных дорогах.

Что будет, если проехать по платной дороге бесплатно? Ответ тут.

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Фото: «За рулем»