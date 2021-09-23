В ближайшие три года в России выпустят три модели электрокаров — журнал За рулем

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В ближайшие три года в России выпустят три модели электрокаров

Все они будут отечественными, и в Минпромторге даже обозначили их очередность.

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Речь идет о производстве электромобилей трех брендов: Zetta, «Кама-1» и проекте Моторинвеста, сообщил замглавы Минпромторга РФ Александр Морозов. Рассказал он и об очередности выпуска.

«Я думаю, что быстрее всех на рынок выйдет проект из Липецка („Моторинвест“ — ред). За ним по пятам будет бежать Zetta (при условии привлечения дополнительных инвестиций в проект). Потом, я думаю, будет „Кама“. И все это в ближайшие два-три года», — рассказал он в интервью РИА Новости.

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Морозов уточнил, что КАМАЗ рассматривает запуск в России нового отдельного завода по производству электромобиля Кама-1 в 2024–2025 году. А Zetta на данный момент находится в процессе сертификации.

Замминистра надеется, что липецкая компания «Моторинвест» подпишет с Минпромторгом специальный инвестиционный контракт о производстве электрокаров на своем заводе полного цикла, который уже построен.

Фото: скриншот видео

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