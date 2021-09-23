В ближайшие три года в России выпустят три модели электрокаров

Все они будут отечественными, и в Минпромторге даже обозначили их очередность.

Речь идет о производстве электромобилей трех брендов: Zetta, «Кама-1» и проекте Моторинвеста, сообщил замглавы Минпромторга РФ Александр Морозов. Рассказал он и об очередности выпуска.

«Я думаю, что быстрее всех на рынок выйдет проект из Липецка („Моторинвест“ — ред). За ним по пятам будет бежать Zetta (при условии привлечения дополнительных инвестиций в проект). Потом, я думаю, будет „Кама“. И все это в ближайшие два-три года», — рассказал он в интервью РИА Новости.

Материалы по теме BMW и Daimler саботируют отказ от ДВС к 2030 году

Морозов уточнил, что КАМАЗ рассматривает запуск в России нового отдельного завода по производству электромобиля Кама-1 в 2024–2025 году. А Zetta на данный момент находится в процессе сертификации.

Замминистра надеется, что липецкая компания «Моторинвест» подпишет с Минпромторгом специальный инвестиционный контракт о производстве электрокаров на своем заводе полного цикла, который уже построен.

В 2022 году возобновят и расширят программы льготного автокредитования и лизинга. Хорошие скидки сделают и на электромобили.

«За рулем» теперь можно читать в Facebook



Фото: скриншот видео

